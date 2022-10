Firmy nabízejí Ukrajincům nekvalifikovaná místa i kvůli obavám, že jim odjedou, vyplývá z dotazníku

„Firmy se obávají možného návratu Ukrajinců do jejich domovské země. Kvalifikovanější pozice logicky vyžadují větší investice do zaškolování, které mohou být odchodem zcela zmařeny. Možný návrat na Ukrajinu je rizikovým faktorem, který na rozdíl od snadno ověřitelných jazykových dovedností nemůže zaměstnavatel při přijímání uprchlíků nijak ovlivnit nebo otestovat,“ uvedl Štěpán Mikula z vědecké skupiny SYRI, která se zabývá trhem práce.

„V některých segmentech našeho trhu práce je zaměstnanců stále nedostatek. Proto by bylo dobré vyjasnit status ukrajinských uprchlíků s dočasnou ochranou. Pravidla by měla dát jasnou perspektivu možnosti získání trvalého pobytu. Ten by pracovníkům umožnil udržení současného statusu na trhu práce, motivoval by uprchlíky k investování do integrace a snižoval riziko jejich návratu na Ukrajinu,“ doplnil Mikula.