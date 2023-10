Česká diplomacie vyjednává o repatriačním letadle pro krajany v Izraeli

Ve válkou postiženém Izraeli jsou v kontaktu s ambasádou stovky Čechů, kteří by mohli využít případný repatriační let do vlasti. Ministerstvo zahraničí momentálně vyjednává se společností Smartwings, která do země létá. Nevylučuje ani využití případného evakuačního letounu.