Česká armáda chce v Izraeli koupit i rakety dlouhého doletu

Resort podepsal v září 2021 smlouvu s izraelskou vládou na dodání čtyř raketových baterií Spyder. Součástí dodávky by měly být čtyři raketomety umístěné na podvozcích Tatra 815-7 v konfiguraci 8×8. Na stejných podvozcích by měly být dva velicí vozy, jeden radiolokátor EL/M-2084 a také jeden nabíjecí přepravník. Celkově osm vozů.

Nákup izraelských raketometů se táhne už řadu let. Když smlouvu podepsal ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) na podzim 2021, podrobnosti o nákupu vyvolaly pozdvižení, protože obrana poprvé zveřejnila i náklady na provoz za 20 let životního cyklu. A vyčíslila je na 23,5 miliardy korun. Z toho by měla obrana izraelskému výrobci zaplatit za dvacetiletý servis maximálně 6,25 miliardy korun, zbytek by měly být platy vojáků, palivo a všechny provozní výdaje české armády.