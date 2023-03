Armáda dokoupí munici za desítky miliard

„Máme to za co utratit a budeme toho schopni. Musíme doplnit potřebné zásoby,“ řekl v úterý poslancům výboru pro obranu náčelník generálního štábu Karel Řehka. Pro Právo po jednání doplnil, že za munici utratí desítky miliard korun během příštích pěti let.