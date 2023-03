Zaseklý nákup radarů řeší v Izraeli i Pojar

Komplikace jsou na české i izraelské straně. Podle informací Práva se do jejich řešení zapojil i poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, který osobně vyrazil do Izraele.

Pojar Právu ve čtvrtek z místa potvrdil, že o radarech právě jednal. „Jsem v Izraeli. Nutnost dořešit zavedení radaru do našeho systému jsem samozřejmě na jednání zmínil. Ale o ničem jsem nevyjednával, vyjednávací a realizační týmy rozhodně nemohu a ani nechci jakkoli nahrazovat,“ napsal Právu Pojar.

Ministerstvo obrany nechtělo k poslaní Pojara nic říci. „Nebudu to komentovat,“ řekl Právu mluvčí David Jareš.

Vojskové zkoušky začaly až loni na jaře. Zapojení do českého systému řízení a velení i do sítě NATO komplikovala podle informací Práva i nezkušenost armády a českých firem Retia a VTÚ s moderní technologií takovéhoto typu. Tyto firmy se na kontraktu podílejí z 30 procent. VTÚ je státní podnik. Retia patří do konsorcia CSG zbrojaře Michala Strnada, kam spadá mj. i Tatra.