Černochová jmenovala bez výběrového řízení nového šéfa Vojenského technického ústavu

Kašpárek byl jmenován nestandardně bez výběrového řízení, a to s odůvodněním resortu, že je třeba podnik stabilizovat. Děje se tak poté, co za řady nejasností ministryně Černochová vyhodila tehdejšího šéfa VTÚ Petra Novotného. Oficiální zdůvodnění resortu znělo, že část zaměstnanců byla výrazně nespokojena s jeho vedením podniku a komunikací. Tomu však neodpovídá fakt, že více než polovina zaměstnanců firmy se tehdy proti Novotného odvolání v petici ohradila.

Zdroje Novinek z bezpečnostní komunity obeznámené s děním okolo státního podniku VTÚ dávají Kašpárkovo jmenování do čela podniku do souvislosti s veřejnou zakázkou na nákup lehkých útočných vozidel (LÚV) za 5,6 miliardy korun, která by měla putovat k 601. skupině speciálních sil či 43. výsadkovému pluku.