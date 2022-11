Černochová vyhodila šéfa VTÚ, zaměstnanci se bouří

Obrana podle svých slov výběrové řízení nevypsala z časových důvodů, protože VOP CZ by se měl zapojit do výroby a servisu 210 bojových vozidel pěchoty BVP, které by měla armádě za víc než 50 miliard korun dodat švédská firma BAE. O nákupu se stále vyjednává. VOP CZ je strojírenský podnik, který například opravuje tanky. Dalšími podniky obrany jsou LOM Praha a Vojenský výzkumný ústav. LOM servisuje hlavně ruské vrtulníky a v budoucnu by měl dostat na starost i servis vrtulníků z USA. Výzkumný ústav v Brně se zabývá mj. ochranou proti zbraním hromadného ničení.