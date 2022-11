Říha: Ředitel VTÚ nejednal korektně, musel jít

Ředitel Novotný podle obrany nekomunikoval se zaměstnanci a odbory. Tento důvod odmítl on sám a v petici i třetina zaměstnanců ústavu. Vypadá to, že šlo jen o zástupný důvod. Jaký byl skutečný?

Určitě to nebyl zástupný problém. Odbory odštěpných závodů mě už dvakrát žádaly o schůzku, protože podle nich vedení podniku – a nešlo jen o ředitele Novotného – dostatečně neřešilo jejich problémy. Přistupoval jsem k tomu obezřetně, a proto jsem navštívil všechny tři odštěpné závody a sešel jsem se se všemi odboráři, abych si vyslechl od více lidí, v čem je problém. A to, co jsem slyšel, potvrdilo, že výhrady proti vedení podniku jsou skutečné.