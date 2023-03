Brno se může chlubit nejúspěšnější stepařskou školou na světě

V budově v průmyslovém areálu na okraji Brna by jen málokdo čekal taneční školu světového věhlasu. Sídlí zde ale T-Group, co do počtu medailí z posledního mistrovství světa nejúspěšnější škola na světě.

Její tanečníci získali například víc cenných kovů než stepaři z celých Spojených států. Košir, její zakladatel, šéf, choreograf, trenér, vizionář a tanečník, přitom nedávno oslavil pouhých 22 let.

Na otázku, co jeho školu odlišuje od konkurence, má jasnou odpověď.

„Je to ve stylu práce. Dáváme příležitost, aby se lidé rozvíjeli svou cestou, ale zároveň aby plnili základní milníky, jako je technická zdatnost nebo taneční základy. Přestali jsme být standardním klubem, jsme spíš komunitou, kde lidé rádi tráví čas. Většině našich členů není ještě ani 18 let a tlačí se navzájem k lepším výsledkům,“ popsal Košir.

Při výchově mistrů světa, kterých je v brněnském studiu kromě Košira už několik, je zásadní nejen dril, ale i porozumění tanci.

„Vedle techniky se hodnotí i choreografie a image, součástí toho je i to, jak tanečník dokáže přesvědčit porotu, že myslí vážně to, co stepuje. Je to vlastně spojení tance a herectví, stepař předává krátký příběh a my si dáváme velký pozor na to, aby naši tanečníci věděli, o čem stepují,“ zdůraznil Košir.

Step stále spíše živoří na okraji zájmu, přičemž mnozí lidé ho mají spojený s érou první republiky či výkony Jiřího Korna.

Počet tanečníků se ale zvyšuje, po celé republice roste zájem o stepařské kroužky i školy a podle Košira je jen otázkou času, kdy už nebude možné jej ignorovat například ze strany velkých show či médií.

„Probíjíme se tam, kde byl step před sto lety v Československu, kdy byl hlavní styl doby, ke které se stále upínáme. Step je možná podceňovaná taneční forma, která je spojená s cylindry, hůlkami a psími dečkami, ale dnes je to úplně jiný tanec. Moderní, dravý, stepovat se dá na cokoli,“ řekl Košir.

Chce velkou show

Ač mnohonásobný mistr světa a šéf respektované školy, stále nemá Košir nouzi o ambiciózní projekty. Inspiraci vidí ve světoznámé show Lord of the Dance, která už roky vyprodává sály po celém světě.

„Mám teď 250 lidí, z nichž velká část má před sebou dlouhou dobu na to, aby se zlepšovala a vítězila. Vím přesně, jaké kroky musím podniknout, abych s nimi takovou show dokázal sestavit. Je to o organizaci, silném týmu a cítím, že teď je ten moment, kdy se do toho pustit,“ předestřel Košir.

Jakýmsi předstupněm může být připravované více než hodinové vystoupení Life time. „Pracujeme na tom, jak předat příběh, jak stepem vyjádřit složitější myšlenky. Naše choreografie ukáže příběh člověka od narození až do smrti, projdeme celý život,“ popsal Košir.

Navzdory svému mládí má za sebou Košir zkušenosti takřka z celého světa, působil ve věhlasných tanečních školách například v Bostonu, Miláně nebo Oděse.

A svůj zápal navíc dokáže předávat i lidem kolem sebe. Jak sám totiž říká, těší se na to, až mu některý ze svěřenců takříkajíc přeroste přes hlavu.

„Budu za to strašně rád, protože takový okamžik značí dobrou trenérskou a choreografickou práci. Tohle se musí dít, musíme lidi podporovat, aby byli lepší, než jsme byli my. A vidím, že u nás ve studiu tanečníci, kteří mají našlápnuto k tomu mě překonat, rostou,“ zakončil Košir.