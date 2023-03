Kulturní happening v metru. Mezi cestujícími se v plném provozu tančil balet či předváděl cirkus

Čtvrt na tři odpoledne a ve stanici metra Nemocnice Motol už je připravená souprava na cestu přes centrum až do Depa Hostivař. S kamerou nastupujeme do prostředního vozu polepeného cedulemi s nápisy jako třeba „plný vagón umění“.

Do metra za plného provozu posílal postupně na šedesát umělců z nejrůznějších oblastí. Od literatury a divadla, přes stand-upy a slam poetry až po hudbu a výtvarné umění. Mezi cestujícími se tak od ranní osmé hodiny až do pozdního večera zpívá, hraje, maluje či recituje.

„Já jsem to vůbec nevěděla, prostě jsem náhodou nastoupila do vagónu a tady se dějí tyhle ty věci,“ směje se jedna z cestujících. „Je to skvělé, mně se to moc líbí,“ hodnotí cirkusové překvapení v metru.

„Lidé tleskají, smějí se, užívají si to, je vidět, že jim to něco dává, a to je pro nás strašně důležité. Dokonce se někteří plánují vrátit, třeba až pojedou z práce, počkají si na ten konkrétní vlak, to je krásné. Jestli je aspoň na chvíli to naše kulturní dovádění potěšilo, tak jsem rád,“ uzavírá Vít Neznal.