V kauze bytů jeho stíhání zrušili, ale politicky skončil

Krátce po této razii následovaly v Brně v rychlém sledu další dva zásahy NCOZ a olomouckých žalobců. Týkaly se údajné snahy ovládnout Písknu Černovice a manipulaci při privatizaci městských bytových domů, a také údajného podvodu s nebytovými prostory v Brně na ulici Hlinky. V této větvi byly obviněny dvě ženy, jejich stíhání ale NSZ také zrušilo. V reakci na to se ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) ostře pustil do žalobců, policistů i médií, ačkoli se jedná stále o živý případ, do kterého by politici neměli v rámci nezávislosti státního zastupitelství zasahovat.