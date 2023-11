Bez kraválu. Plzeň ztlumí ohňostroje

„Jsem rád, že se mi podařilo domluvit se starosty na tom, že od teď budou všechny ohňostroje na městských akcích tiché,“ uvedl primátor Roman Zarzycký (ANO). „Považuji to za přívětivou variantu, která potěší příznivce pyrotechniky, ale bude ohleduplná i k seniorům, rodinám s dětmi a samozřejmě ke zvířatům,“ podotkl primátor.

Podle Karla Makoně z plzeňské záchranné stanice živočichů se jedná o krok správným směrem. „Je dobře, že jde město příkladem. Ideální by ovšem bylo ohňostroje zrušit úplně,“ řekl Právu Makoň. „Pokud však musí být, tak alespoň tiché. Protože třeba taková sova slyší osmkrát lépe než člověk, rachot z petard je pro ni devastující. Každý rok po silvestru řešíme množství mrtvých nebo zraněných zvířat,“ upozornil Makoň. Letos to v Plzni na Nový rok odnesl například vystresovaný srnec, který v plném trysku narazil do oplocení.