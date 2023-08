Festival ohňostrojů u ptačí rezervace na Hlučínsku budí emoce

Ornitolog Varmouzek ale má za to, že hájit ohňostroj tím, že ho lidé chtějí, by odpovědní politici neměli. „Jsem si jist, že pokud by někdo lidem vysvětlil, co taková chvilková zábava způsobuje, většina rozumných lidí by si uvědomila, že ohňostroj je hloupost, kterou nikdo k životu nepotřebuje. Někdo jim to ale musí vysvětlit a nejlepší by bylo, kdyby to byl někdo, kdo má ze své pozice autoritu. Jistě se vždy najdou křiklouni, kteří budou takový postoj kritizovat, ale od toho by měl být odpovědný politik, aby takovou kritiku unesl,“ dodal ornitolog.