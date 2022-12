Jde o mix jedů, vědci brojí proti ohňostrojům a petardám

„Ohňostrojový smog představuje velmi podivnou směs sloučenin s velkým zdravotním rizikem, která by se jinak v ovzduší vůbec nemohla vyskytovat,“ upozornil Petr Klusoň z Ústavu chemických procesů AV ČR a dodal, že pokud by takovéto množství produkoval průmyslový podnik, hrozilo by mu soudní řízení a uzavření.