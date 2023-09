Ať zvířata chrání Ústava, žádají aktivisté

„Současná Poslanecká sněmovna toho pro zvířata zatím na rozdíl od dvou předešlých opravdu mnoho neudělala. Věříme, že se se zákonodárci shodneme, že lepší zákony pro zvířata i zahrnutí ochrany zvířat do Ústavy ČR jsou potřeba a kroky správným směrem,“ řekl Právu Ivo Krajc z organizace Obránci zvířat. Ta na svých sociálních sítích v rámci aktuální kampaně zveřejnila drastické záběry z transportu krav z ČR do Turecka a dalších zemí a právě začíná vyjednávat s politiky.

Otevření debaty

„Pokud by se tak stalo, zařadilo by se Česko po bok zemí, jako jsou Německo, Rakousko, Švýcarsko, Slovinsko, Lucembursko, Indie, Brazílie a další, kde je na ochranu zvířat pamatováno i v předpisu nejvyšší právní síly,“ dodal Krajc.

Týrání zvířat nemá ve vyspělé společnosti co dělat Lucie Šafránková, SPD

Pirátská poslankyně Klára Kocmanová Právu řekla, že její strana kampaň podporuje a byla by i pro změnu Ústavy, byť s opatrností.

„Velmi by záleželo na konkrétním znění. Myšlenka je to dobrá, ale na změny Ústavy jsem opatrná. Ďábel se ukrývá v detailu,“ uvedla Kocmanová. Zároveň připustila, že taková změna by se určitě nestihla v tomto volebním období. Cestu ale vidí spíš ve změně legislativy. Podle ní by se měl stát zasadit o zákaz přepravy hospodářských zvířat do zemí mimo EU.

„Zvířata opravdu trpí vedrem, bolestí, hladem a žízní. Ještě lepší by byl celoevropský zákaz, ale můžeme být první země, která to udělá, a podnítí tak změnu v celé EU,“ řekla poslankyně.

Anketa Souhlasíte s tím, že by ochrana zvířat měla být zakotvena v Ústavě ČR? Ano 58,4 % Ne 41,6 % Celkem hlasovalo 101 čtenářů.

Zasadila by se i pro zákaz zabíjení jednodenních kohoutků, kteří nejsou ve vaječném průmyslu užiteční. Proto jsou krátce po vylíhnutí zplynováni nebo rozdrceni. „Zde bych zvažovala výjimku pro záchranné stanice, které využívají tyto kohoutky jako krmivo pro jiná zvířata,“ dodala Kocmanová.

Ve shodě s aktivisty by se vyslovila i pro zákaz ohňostrojů, které podle nich domácím zvířatům škodí, a pro povinnost anestezie u zákroků, jako je krácení ocásků u selat či krácení rohů u telat.

V Německu od roku 2002

Opoziční SPD, která se jinak k zásahům do Ústavy staví zdrženlivě, by byla v tomto případě pro změnu. „Jsem pro zakotvení ochrany zvířat do Ústavy. Týrání zvířat nemá ve vyspělé společnosti co dělat,“ řekla Právu poslankyně SPD Lucie Šafránková.

„Ráda si je vyslechnu, my jsme zákony na lepší ochranu zvířat vždy podporovali. Nechci ale předjímat, zda je vhodné dávat takový zásadní institut do Ústavy. To ale neznamená, že se na tom nakonec nedohodneme,“ řekla Právu předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Například v Německu je ochrana zvířat součástí ústavy od roku 2002. Tehdejší politické reprezentaci se změna, o kterou se snažila od roku 1994, podařila až na čtvrtý pokus. Nešlo o nijak zásadní změnu, ale o drobný dodatek, kdy se k zásadním prioritám státu přidala k „ochraně přirozeného životního prostředí“ také „ochrana zvířat“.