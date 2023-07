Muži v Ostravě vadil štěkot psů, tak upekl otrávené pamlsky. Při kladení ho natočila kamera

Muž nejdříve připravil malé masové pamlsky, do kterých zapékal drobné hřebíky a granule jedu na hlodavce. Následně je rozházel po zemi okolo domu. Muž se při výslechu ke svému jednání doznal.

Podotkla, že nebezpečné je zvláště to, že příznaky se můžou projevit v závislosti na množství pozřeného jedu a velikosti psa až se zpožděním jednoho až sedmi dnů. „Pokud by došlo k poškození vnitřních orgánů ostrým předmětem, mohlo by zvíře uhynout ve velkých bolestech v důsledku vnitřního krvácení,“ vysvětlila mluvčí.