Piráti a Praha Sobě vyzvali Spolu k jednání o rozpočtu města na příští rok

Kdyby se město ocitlo v rozpočtovém provizoriu, byly by v něm automaticky i radnice městských částí, jejichž rozpočet závisí na celoměstském. O nové koalici v Praze se bezvýsledně jedná několik týdnů. Volby v Praze vyhrálo Spolu před druhým hnutím ANO a třetími Piráty. Pražské ANO v neděli zároveň vyzvalo Spolu k vytvoření dočasné menšinové městské rady, která by nahradila tu dosluhující, jež nevzešla z letošních zářijových voleb.

Jedním z hlavních témat má být jednání o schválení rozpočtu Prahy. „S ohledem na to, že v rozpočtovém provizoriu nesmí být zahajovány žádné investiční akce, by taková situace měla dalekosáhlé dopady. V kontextu aktuální makroekonomické situace by šlo o nezodpovědný hazard,“ píše se v prohlášení.