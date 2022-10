Aby mělo Spolu v Praze primátora a většinu v radě? To si nedovedu představit, říká Pirátka Komrsková

podcast zvuk

Smířili jste se, že nebudete mít křeslo primátora?

Není s čím se smířit. Voliči rozhodli, jak rozhodli. Dále záleží na vyjednávání.

Narážím na častá vyjádření zástupců koalice Spolu, že si končící primátor Zdeněk Hřib neuvědomuje, že primátorem nebude.

Nebudu spekulovat, co si myslí a nemyslí pan Hřib. Počkejme na výsledky vyjednávání, potom se budeme bavit, kdo bude nebo nebude primátor. Výsledky voleb ale respektujeme.

O Hřibovi zástupci koalice také tvrdí, že se na vyjednáváních chová povýšeně, a právě výsledky voleb nerespektuje.

Hodnotit chování pana Hřiba mi nepřísluší. Přijde mi povýšené hodnotit něčí chování, protože to je subjektivní pocit. Na jednáních sedím a také mám z toho nějaké pocity, co se týká toho, kdo se chová povýšeně. Nikdy bych si to ale nedovolila hodnotit v médiích. Celé to pak spíše vypadá jako výběrové řízení na koaličního partnera.

Pražské Spolu opět jednalo s ANO. Povýšenectví Hřiba trvá, glosoval Svoboda Domácí

Řekla byste o koalici Spolu, že se chová povýšeně?

Neřekla.

Mluví se v zákulisí také o tom, že ta vyjednávání mezi vámi a koalicí Spolu jsou jen na oko a že hlavní jednání probíhají mezi Spolu a ANO. Jak to vidíte?

Jestli už je něco dohodnuto? Tak taková tvrzení bych teď rozhodně neměla.

Vy sama na těch jednáních sedíte. Tak jaký z toho máte pocit? Myslí to s vámi vážně?

Je to jako na houpačce, někdy je to velice příjemné a otevřené jednání, někdy se cítím jako dítě na zkoušce na vysoké škole.

Proč?

Pokud někdo vyjednává koalici, tak musí s tím druhým jednat jako s partnerem. Nyní to ale pokračuje slibně, poslední jednání bylo vedené v duchu přátelském nebo minimálně příznivém.

Tam se ale neřešilo křeslo v radě pro trestně stíhaného Jana Wolfa (KDU-ČSL)…

Tak proto asi bylo příjemné, že se tam neřešila otázka základního demokratického principu. Nejsme soud, nemůžeme rozhodnout, zda je vinný, nebo nevinný. Máme ale požadavek, aby se ctila politická kultura, tedy že nezasednou trestně stíhaní v radě. O tom mluvili i vládní koaliční partneři z hnutí Spolu, tedy jak (šéf lidovců Marian) Jurečka, tak (premiér Petr) Fiala. Oni sami říkali, že si nedovedou představit, že by s trestně stíhaným seděli ve vládě.

Nerozumím tomu, proč pak ale řešíte program, když váš základní požadavek, na kterém jednání může zkrachovat, není vyřešený.

Jestli je to vyřešeno, nebo nevyřešeno, tak to uvidíme až v rámci personálních podmínek, na které se ještě nedostalo. Je to o tom, koho si tam koalice Spolu zvolí. A potom se budeme bavit o tom, zda je naplněn základní demokratický princip.

Piráti a Praha sobě se v metropoli zabetonovali v alianci Domácí

V minulosti jste také říkali, že nechcete, aby primátor kumuloval funkce. Naráželi jste na lídra kandidátky Bohuslava Svobodu (ODS), který si chce nechat i poslanecký post a lékařskou praxi. Na tom stále trváte?

Kumulace funkcí je podmínka zejména pro Piráty, zde bych byla opatrnější. Respektujeme jejich kandidáta na primátora, koho si dosadí, je jejich záležitost. Tohle je pirátská podmínka pro nás interně.

Ale hlasovat o tom bude Pirátské fórum a tomu se to nemusí líbit…

To máte pravdu.

Bude Svoboda dobrý primátor?

To je těžká otázka, nemám věšteckou kouli. Schopnosti na to má, je to ale otázka jeho času.

Nedokážu si proto úplně představit, že by měl někdo většinu v radě, primátora a silné gesce.

Mluví se o tom, že by koalice měla v radě šest křesel, vám a hnutí STAN by zbylo pět. S tím byste byli spokojeni?

To už jsme velmi daleko. Nicméně, když má někdo primátora, tak má právo veta. Primátor může dát kdykoli materiál, který je třaskavý, na posouzení zastupitelstvu, nikoli pouze radě města. Je to silná pozice. Nedokážu si proto úplně představit, že by měl někdo většinu v radě, primátora a silné gesce. Je to všechno ale na jednání, bude to otázka následujících dní.

Z těch důležitých oblastí, o kterých jste mluvili na tiskových konferencích, máte aktuálně radního pro bydlení a školství. Budete chtít mít nadále zástupce na těchto postech?

Ještě na to nepřišla řeč. Ale školství má před sebou velkou výzvu, což je problematika míst na středních školách. Zajímavá je i gesce bydlení, kde je problematika nedostatku bydlení. Zda jsou to gesce, o které budeme usilovat, tady ještě nebudu komentovat.

Netrváte na tom, aby se na těchto postech zachovala kontinuita?

Kontinuita bude zachována v rámci koalice, pokud se bude pokračovat v tom, na čem se již začalo pracovat. Není tedy rozhodující, zda tam bude Pepa nebo Franta, ale aby se rozběhnuté věci nezastavily.

Takže by vám nevadilo, kdyby to obsadili zástupci Spolu?

Pokud na to budou mít kvalitního odborníka, tak by nám to nevadilo.

Zajíček z pražské ODS: Ať se Hřib věnuje svým věcem a neustále neútočí PoliTalk

Hlavními tématy v Praze je doprava a bydlení. Tak kdo bude mít přednost? Chodci a cyklisti, nebo řidiči aut?

Uznáváme všechny druhy dopravy, každý způsob je něčím výjimečný. Všechny druhy mají své pro a proti. A v rámci toho, jak je Praha veliká, tak jsou potřeba úplně všechny.

Shodnete se teda v koalici, kde budou nové cyklopruhy a pěší zóny?

Tohle už jsme probírali a nějaká shoda tam určitě je.

Kritizovaní jste byli ve volebním období opozicí ale třeba za pěší zónu u Národního divadla.

Tak nekritizovali asi úplně nás, dopravu měla Praha sobě. Ale ano, mohou tam být rozdílné názory, ale je potřeba najít shodu, aby to bylo pro Pražany výhodné. Nejenom pro to, jak se na to dívá někdo s autem nebo s koloběžkou.

Na těch hlavních věcech, jako je metro D nebo městský okruh, se domluvíte?

Ano.

Bohuslav Svoboda před volbami říkal, že hlavní je okruh. Co je hlavní pro vás, metro, nebo okruh?

Co bychom chtěli raději? Takovou odpověď ze mě nedostanete. Oboje je důležité pro Prahu a oboje má svoje pro a proti. Nejsme v říši snů, takže budeme tlačit obě věci.

Další palčivý problém je bydlení. Jak zajistit levné bydlení?

Bavili jsme se o výstavbě nájemních bytů. Je tu pražská developerská společnost, jejíž projekty by se neměly zastavit, naopak by se měly rozšiřovat. Jde nám ale i o to, aby měli Pražané na výběr jak z komerčních bytů, tak městských.

V programu píšete, že se Pirátům podařilo ukončit privatizaci bytů. Bohuslav Svoboda naopak před volbami říkal, že chtějí městské byty opravit a vrátit je na trh. Tady se domluvíte?

Jedna věc je opravit městské byty a dávat je do prodeje. Když máte nájemní byt v baráku, kde máte minimální podíl, tak náklady převyšují příjmy. Je potřeba se na to podívat v širší perspektivě.

Můžete být konkrétnější? Zda se tedy mají privatizovat, nebo ne?