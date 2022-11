Šéf DPP Witowski: Výzva k rezignaci je i důsledek složitých povolebních vyjednávání

Dva typy informačních panelů s rozdílnou výbavou nelze srovnávat pouze na základě ceny jako jediného parametru. Existují panely levnější i dražší právě podle výbavy nebo účelu užití. Řada lidí si plete levnost s hospodárností. Nejlevnější řešení mnohdy není nejhospodárnější, a tudíž nejvýhodnější. Naše panely jsou kromě jiných odlišností např. vybaveny technologií pro obousměrnou komunikaci, naši dispečeři on-line vidí, co se na nich zobrazuje, a umí i zasáhnout bez nutnosti výjezdu v případě, že se vyskytne nějaký problém. Panel ROPIDu má pouze jednosměrnou komunikaci, i to pouze na vyžádání, navíc u každého jednotlivého panelu zvlášť.

Naši technici tedy nemuseli k našim starším panelům stejného typu minimálně za 7 let používání vůbec vyjíždět. Panel ROPIDu byl jen za uplynulý cca měsíc 10 dnů mimo provoz. Jiný panel ROPIDu se musel cca po roce měnit úplně. Pokud to znamenalo výjezdy techniků, které nepokrývá záruka, tak jsou to další provozní náklady, které v řádu let mohou být i ve stovkách tisíc.