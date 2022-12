Praha prodloužila funkční období dozorčích rad TSK a DPP, čeká se na novou koalici

Dosavadní funkční období v dozorčí radě DPP prodloužili radní vedle Scheinherra také dalšímu náměstkovi primátora Pavlu Vyhnánkovi (Praha Sobě), Tomáši Mikeskovi (STAN) a dopravnímu specialistovi Janu Markovi. Kromě toho do rady na neobsazené místo zvolili Filipa Váchu (TOP 09). Dozorčí rada DPP má 15 členů, z toho deset volí městská rada a zbylých pět si mezi sebou volí zaměstnanci.

Radní v pondělí rozhodli na základě dohody, kterou zástupci dosluhující koalice Pirátů, Prahy Sobě a již neexistujícího společného klubu TOP 09 a STAN dojednali s ODS a ANO. Krok má zaručit pokračování kontinuity dozorčích orgánů městských firem do doby, než se strany dohodnou na nové koalici. To se zatím nedaří, vítězné uskupení Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) by chtělo koalici s Piráty a STAN na vládním půdorysu, ale od voleb se nedaří dosáhnout dohody s Piráty, kteří před časem vytvořili Alianci stability s Prahou Sobě a trvají na její účasti v koalici.