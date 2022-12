Lacina: Jednání o pražské vládě s ANO by vedení STAN zarazilo

V Praze se už dva měsíce nedaří dojednat magistrátní koalici. Pražský STAN si na sněmu zvolil vedení. Nový předseda Antonín Klecanda řekl, že jednání s ANO nevylučuje. Byla by vláda v Praze s ANO pro vás přípustná?

Když skončily komunální volby a byly jasné poměry v zastupitelstvu, došlo k dohodě mezi naším předsedou Vítem Rakušanem a předsedou ODS Petrem Fialou, že by měla v Praze vzniknout koalice na bázi vládní koalice. My se tímhle pokynem do značné míry řídíme.

Jednáme už dlouhé dva měsíce. Myslím si, že jak koalice Spolu, tak Jan Čižinský s Prahou sobě měli výrazně jinou představu, jak vládní uspořádání v Praze udělat. A potřebovali dva měsíce, aby se sžili s představou, že to nebude úplně tak, jak očekávali. Teď to dostalo určitou dynamiku a myslím, že jsme relativně blízko, aby vznikla koalice na bázi vládní koalice.

Proč vám vadí, aby v radě zasedla i Praha sobě, která si domluvila alianci s piráty a vystupují společně?

Kdyby vznikla koalice včetně Prahy sobě, tak by to znamenalo pouze, že ODS přistoupí k dosavadní koalici. A to ODS nevyhovuje. My jsme řekli, že nevstoupíme do žádné koalice, která bude stát na hlasech ANO. Pak Praha sobě udělala pakt s piráty. To situaci absolutně zablokovalo a začala to být hra nervů, komu zůstane černý Petr.

Minulý pátek jsme měli jednání s Piráty, kteří tam přišli vyjednávat pouze za Piráty. A vypadá to, že se to tím odblokuje. Pevně věřím, že 15. prosince zastupitelstvo zvolí jedenáctičlennou radu. Usnadní to stavby typu pražského okruhu, řešení škol nebo územního rozvoje.

Ale nový předseda pražské organizace STAN Klecan­da jednání s ANO připustil.

Od Antonína Klecandy to bylo politické prohlášení před sněmem. Dosavadní stanovisko krajského výboru nám spolupráci s ANO na pražské úrovni zakazovalo. Stejnou pozici zastává lídr naší kandidátky Petr Hlaváček i nejužší celostátní vedení. A celostátní vedení může do vyjednávacího procesu s ANO vstoupit a zrušit ho.

Co menšinová vláda Spolu a STAN s podporou ANO?

To by bylo pro nás nesmírně riskantní a ohrožující. A hlavně by to bylo zcela proti vzkazu, který nám dali pražští voliči v podobě osmi procent hlasů po tom velkém skandálu jménem Dozimetr.

Poté, co byl zvolen Kle­canda, tak Hlaváček, který podporoval Davida Kašpara, Klecandu veřejně zkritizoval, že kandidoval za jeho zády. Nevypadá to, že by zvolení nového předsednictva pomohlo situaci v pražském STAN po kauze Dozimetr uklidnit.

Mohu říci, že ta volba v Praze dopadla nesmírně těsně. Ale bylo rozumné od Antonína Klecandy, že vzápětí podpořil Davida Kašpara ve volbě prvního místopředsedy, což pomůže k postupné konsolidaci pražské organizace.

Vy jste byl kritikem bývalého šéfa STAN v Praze Petra Hlubučka, obviněného v kauze Dozimetr. Jste nyní spokojen, jak hnutí v hlavním městě vypadá? Nezůstali ve vedení někteří Hlubučkovi lidé?

Čeká nás ještě spousta práce, než dáme organizaci úplně dohromady, protože byla Dozimetrem zásadním způsobem poznamenána. Já jsem byl celostátním sněmem pověřen a stal jsem se místopředsedou strany mimo jiné s tím posláním, abych se podílel na revitalizaci pražské organizace.

Musíme mnohem víc komunikovat, protože vedení hnutí bylo zúženo na jednoho člověka, Petr Hlubuček tu vládl velmi autokraticky a my to teď chceme více otevřít.