Za nejdelší osvětlenou sáňkařskou dráhou světa nemusí Češi daleko

Pamatuje si sáňkování z dětství, když jste se někde za domem vyškrábali na kopeček, sjeli ho a pak se vydali opět vzhůru? Tak na tohle docela pohodové ježdění zapomeňte, protože v Alpách umí být sáňkování pořádný adrenalin. Dráha není rovná, je tu řada ostrých zatáček, které není v plné rychlosti úplně lehké vybrat a vletět do hromady sněhu je snazší, než by se mohlo zdát. K tomu všemu je potřeba dávat pozor na nohy.

Když máte vše zmíněné pod kontrolou, můžete se bez obav svézt na 14 kilometrů dlouhé a reflektory osvětlené trati nad Brambergem. Začíná ve výšce zhruba 2100 metrů nad mořem a během půlhodinové až 50minutové jízdy - záleží, kolik odvahy máte - překonáte 1300 výškových metrů. Je to tedy poměrně ostrý sešup. I proto je potřeba myslet na vhodné oblečení, ideální jsou i lyžařské brýle, protože sníh lítá obzvlášť v zatáčkách všemi směry.

Jet do střediska Wildkogel-Arena, které se nachází v oblasti národního parku Vysoké Taury, jen kvůli sáňkování by byla škoda. Zalyžovat se tu dá rovněž dobře, a to zejména, pokud jedete s dětmi, jste začátečníci nebo si po delší pauze potřebujete lyžování osvěžit. Najdete tu 75 kilometrů sjezdovek, z nichž drtivá většina, 85 procent, je modrých.