Velké sucho. Letošní sezona vodáků na Teplé Vltavě je mizerná

Právu to sdělil mluvčí Správy národního parku Šumava Jan Dvořák s tím, že velmi slabé je zatím i září. „Z devatenácti dnů splňovaly podmínky na výšku hladiny zatím pouze čtyři. O něco lepší to bylo v srp­nu, kdy bylo více srážek,“ upozornil Dvořák.

Podle něho se jedná o nejhorší rok pro vodáky na Teplé Vltavě v úseku od Soumarského mostu do Pěkné za posledních třináct let, kdy začala platit pravidla pro splouvání kvůli ochraně perlorodky říční. Na řece platí registrace a do koryta může podle podmínek pouze omezený počet lodí.