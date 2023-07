Vybavení na vodu byste neměli podcenit. Co všechno si vzít s sebou

V každé lodi by měla mít posádka lékárničku obsahující nejen léky, které členové posádky pravidelně užívají, ale i základní obsah jako náplasti, dezinfekci, obinadlo, léky na tlumení teploty a bolesti a proti průjmu nebo alergii, repelent. Lékárnička by měla být uchována ve speciálním voděodolném obalu, nejen v barelu nebo vodáckém pytli, do kterých se voda může přece jen dostat.

Nehledě na to, jak dlouhý výlet na vodě chystáte, vždy byste si s sebou měli zabalit nejméně dvoje boty – jedny do vody, druhé na souš. Boty do vody, respektive do lodě, by přitom pro vaši bezpečnost měly mít plnou špičku, dobře vám na noze sedět a podrážka by neměla klouzat. To je důležité při vstupu a výstupu z lodi, holou nohu si můžete zranit o ostrý kámen nebo na kamenech uklouznout a vážně se zranit.