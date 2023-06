Vodácké trasy na Jizeře a vše, co potřebujete vědět před vyplutím

Horní úsek řeky je velmi obtížný a nebezpečný, podle klasifikace vodácké obtížnosti tato část řeky dosahuje úrovní WW II až dokonce WW IV. Tuto část většinou zdolávají na jaře po tání sněhu a dešťů jen opravdu zkušení vodáci na vlastní nebezpečí. Na Jizeře se tak sjíždí její dolní úsek, a to nejčastěji mezi Spálovem - Malou Skálou - Dolánky až po Mnichovo Hradiště. Ten je vhodný i pro rodiny s dětmi a začátečníky.

Tip na jednodenní výlet: z Malé Skály do Svijan - 18 km a čtyři jezy

Pokud byste chtěli vyrazit již ze Spálova, v letních měsících je třeba předem si zjistit aktuální stav vody. Zejména pro rafty může být úsek ze Spálova do Malé Skály problematický či nesjízdný, pokud je málo vody. Mezi Spálovem a Železným Brodem se nicméně nacházejí oblíbené peřeje Paraplíčko. Častou cílovou stanicí vodáků jsou Dolánky u Turnova, odkud je to jen zhruba 300 metrů na vlak. Výlet si ale můžete prodloužit a doplout až do Mnichova Hradiště.