Bezpečností pravidla při vodáctví. Na co si dát pozor, než vyjedete na vodu

Mít na sobě zapnutou bezpečnostní vestu je základní pravidlo, které vám může zachránit život. Nikdy nevíte, kdy se vám může například na jezu vymknout situace z rukou. Vesty si lze půjčit společně s raftem/kánoí/kajakem a pádly a dalším vybavením v půjčovnách. Děti by měly mít navíc i bezpečnostní přilbu.

Před zvolením trasy je třeba zvážit fyzickou zdatnost a zkušenosti všech členů posádky. Je lepší zvolit snadnější úsek, klidnější řeku a třeba přenést raft nebo kánoi přes jez. Stejně tak je vhodné nepřeceňovat své síly a nesnažit se urazit co nejvíce kilometrů za jeden den.

Než na vodu vyrazíte, ujistěte se, že víte, co vás na řece čeká. Je nutné se dopředu informovat o obtížnosti zvoleného úseku, náročnosti a počtu jezů, které budete muset překonat a v jakých částech není vůbec možné zastavit u břehu. Důležité je také zjistit si dopředu počet a kapacitu kempů a rozvrhnout si úsek podle svých fyzických a časových možností. Konkrétní kemp, kde budete po celém dni chtít složit hlavu, je dobré si stanovit dopředu, stejně tak ale mít v záloze povědomí i o kempech nacházejících se po trase blíže, kdybyste se jakkoliv zdrželi nebo už vám na delší cestu nezbývaly síly.

Tonoucímu je v první řadě třeba neprodleně zavolat odbornou pomoc. Záchrannou službu v případě tonutí nikdy nezavoláte zbytečně, lékaři dotyčného stejně ošetří, u pacienta by se totiž mohl objevit nebezpečný plicní otok i po několika hodinách.

Pomoc vytahování tonoucího z vody je však třeba správně vyhodnotit, v první řadě musíte dbát na svou vlastní bezpečnost. Topící se člověk kolem sebe zoufale kope, mohl by vás i stáhnout pod hladinu. Záchrana tonoucího z hluboké vody, když je při vědomí, je tak velmi nebezpečná. V takovém případě je nejvhodnější hodit tonoucímu něco, čeho by se mohl chytit – z vodácké výbavy například házecí pytlík s karabinou, navázanou plovací vestu, pádlo nebo i obyčejnou větev. Pokud se dotyčný topí na nebezpečném místě (například pod jezem), rozhodně za ním do vody neskákejte – riskovali byste tím svůj vlastní život.