Řeky vysychají, místy na samé dno

Největší nádrž Želivka, která zásobuje 1,5 milionu obyvatel, je podle něj naplněna na 94 procent. Od 1. do 26. července se z vltavské kaskády doplnil průtok o 33 mi­lionů metrů krychlových. Odpovídá to situaci, jako by se vypustila celá vodní nádrž Římov, dodal Kubala.