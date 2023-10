Už rok odmítá opustit pronajaté ubytování. Za odchod požaduje 100 tisíc dolarů

Saša Jovanovič, majitel ubytování, které se nachází v Los Angeles, tvrdí, že žena měla ukončit pobyt už v dubnu loňského roku. To však Elizabeth Hirschhornová, jež si vysloužila přezdívku „nájemnice z pekla“, odmítla. Skoro rok a půl tak bydlí zcela zdarma.

Jovanovič pro list Los Angeles Times uvedl, že do ubytování v losangeleské čtvrti Brentwood nemůže jít, obává se totiž o svou bezpečnost, když ví, že mu nemovitost okupuje nepřátelská osoba. „Myslím na to neustále.“

Sama „nájemnice z pekla“ se odmítla s médii bavit a podělit se o svou část příběhu, nicméně její právník Colin Walshok uvedl, že jeho klientka není povinna platit nájem. „Domácí porušil zákon a pokoušel se vydělat peníze pronájmem nelegální jednotky,“ řekl advokát s tím, že místo aby se vlastník pokusil dát vše do pořádku, přiklonil se k obtěžování a šikaně, aby zakryl stopy.

Muž však záhy zjistil, že se jeho nemovitost začíná měnit k horšímu; byla neudržovaná a kolem dřezu se začala objevovat plíseň. S problémem se podle vlastních slov chtěl vypořádat na vlastní náklady a Hirschhornové nabídl, aby se přesunula do libovolného hotelu – ten jí chtěl podle deníku Independent také uhradit. To však žena kvůli obavám z covidu odmítla. Jovanovič jí tak navrhl, že může na pár dní přespávat přímo u něj.

Právě na to se nyní právník nájemnice odvolává – jeho klientka prý obdržela nevhodné pozvání. Z celého případu chce žena vysoudit zmiňovaných 100 tisíc dolarů. Jovanovič se pokusil nájemnici doručit příkaz o vystěhování, musel ho však z nařízení úřadu stáhnout, protože budova nesplňuje bezpečnostní pravidla města. To chtěl napravit a dát ve své nemovitosti věci do pořádku, ale marně. Nájemnice ho nevpustila dovnitř.