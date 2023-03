Unikátní Warholovo muzeum na Slovensku je v havarijním stavu

Rodiče amerického umělce rusínského původu pocházeli z obce Miková v okresu Stropkov. Do Ameriky rodinu vyhnala bída. Otec Andrej odjel do Spojených států ještě před první světovou válkou a manželka Júlia ho následovala po jejím skončení. Andy a jeho starší bratři se narodili v Pittsburghu. Otec pracoval v dole a zemřel poměrně mladý v roce 1942.

Andy se narodil jako Andrew Warhola. Vystudoval Pictorial Design na Carnegie Institute of Technology v Pittsburghu a následně se přestěhoval do New Yorku. Tady si změnil jméno na Andy Warhol. Pracoval jako náborový grafik pro magazíny Vogue, Seventeen, The New Yorker, Harper’s Bazaar, pro firmy Tiffany, Bonwit Teller a obchod s obuví L. Miller.