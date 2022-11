Do Rajeckého údolí za termálními koupelemi i panenskou přírodou

Stojíme v baru Cabaret v hotelu Palace Aphrodite v Rajeckých Teplicích. Místnost baru je zároveň trezorem, a to už od dob první republiky. Kdyby se její dveře omylem zaklaply, naše čtveřice by vydýchala vzduch uvnitř asi za 24 hodin a byl by s námi amen. Aby těch kuriozit nebylo málo, mají tu ve vitríně české korunovační klenoty.