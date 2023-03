Poutní areál Lomec ukrývá unikátní oltář

Hrabě byl prý vědec a velký cestovatel. Říká se, že jednou dostal sošku darem od svého otce Karla Filipa, který ji přivezl z Nizozemí. Protože byla velmi malá, brával ji s sebou i na svá dobrodružství. V roce 1685 byl na cestě lodí z Říma do Španělska a zastihla jej velká nebezpečná bouře. Hrabě slíbil Bohu, že pokud bude spolu s posádkou zachráněn, postaví v Čechách na svém panství kostel a sošku v něm na oltáři umístí.

Poté, co se ve zdraví navrátil domů, uložil sošku nejprve ve svém sídle v Nových Hradech a v roce 1690 pro ni začal hledat nové místo. To pravé našel právě v Lomci. Zemřel však dříve, než mohl slib dodržet, a proto dílo dokončili jeho synové.

Do svatyně vedou celkem čtyři vchody, u nichž jsou portály tesané z kamene. Uvnitř svatostánku najdeme krásný unikátní centrální oltář baldachýnového typu s bohatými řezbami, jenž je variací na Berniniho papežský oltář v chrámu svatého Petra v Římě. Jedná se o svatostánek zavěšený nad oltářním stolem. Kolem něj se tyčí mohutné sloupy zdobené korunami, révou a umělými hlavicemi. Ačkoli autor projektu není dodnes znám, odborníci se domnívají, že architektem by mohl být sám hrabě Emanuel Buquoy.

Líbí se nám, že v kostele je také kromě informačních brožurek nápis, jenž nás vyzývá k zanechání svého přání. Na papírek zde můžeme napsat, co nás trápí, tíží či z čeho máme radost. Papírek následně vhodíme do kasičky určené i na dobrovolné příspěvky a sestry se za nás následně pomodlí. Při naší návštěvě zjišťujeme, že se nelze dostat přímo do nitra kostela a oltář si můžeme prohlédnout pouze za dveřmi přes mříže.