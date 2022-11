Terčino údolí je novohradský skvost, který téměř zničily povodně

Údolí bylo ve druhé polovině 18. století přeměněno do stylu krajinného anglického parku hrabětem Janem Nepomukem Buquoyem. Park věnoval své ženě Terezii Buquoyové, rozené Paarové, která se vrhla do rozsáhlých úprav. V údolí nechala vysázet mnoho okrasných dřevin, keřů, postavit několik staveb, mostků či skleník.

Okružní cesta Terčiným údolím má asi sedm kilometrů a je jen na nás, jakou trasu zvolíme. My jsme si jako záchytný bod vybrali tvrz Cuknštejn, ke které vede cesta od malého parkoviště ležícího u vodní nádrže Humenice. Nádrž byla vybudovaná v roce 1988, aby chránila údolí před povodněmi, které jej často trápily.

Obhlídka Cuknštejnu na nás udělala dojem. Jde o pozdně gotickou tvrz, která je jedním z nejzachovalejších vladyckých sídel v českých zemích. Rovněž se jedná o ojedinělý příklad přechodového článku mezi zemanskou tvrzí a panským hradem. Tvrz stála zřejmě již ve 14. století, avšak její podoba pochází z pozdně gotické přestavby rytíře Viléma z Michnice z konce 80. let 15. století. V letech 1496-1545 vlastnil tvrz vysoký zemský úředník Oldřich Pouzar z Michnic, za jehož působení byl Cuknštejn pravděpodobně rozšířen.

Následně se majitelé střídali. V roce 1620 se tvrz dostala právě do rukou rodu Buquoyů, kdy ji císař Ferdinand II. daroval Karlu Bonaventurovi Buquoyovi. Tvrz využívali pouze jako hospodářský dvůr a pro ubytování svých zaměstnanců, a to až do roku 1945.