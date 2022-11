Vodní hrad v Budyni nad Ohří ukrývá alchymistickou dílnu i poklad

Již na počátku 12. století v těchto místech stával původně dřevěný hrad patřící českým panovníkům. Počátkem 13. století byl přestavěn králem Přemyslem Otakarem I. v gotickém slohu. V roce 1316 byl již kamenný hrad dobyt Janem Lucemburským, který jej užíval zhruba 20 let. Od něj jej poté roku 1336 odkoupil severočeský šlechtic Zbyněk Zajíc z Valdeka a Hazmburka, honosící se titulem nejvyšší zemský číšník.

A byl to dobrý tah, jelikož za vlády Hazmburků se hrad těšil svému největšímu rozvoji. Hazmburkové vybudovali nový gotický opevněný palác s mohutnými hradbami a vodním příkopem. Vnuk Zbyněk se stal dokonce v 15. století pražským arcibiskupem, arcibiskupův synovec Jan II. Zajíc zastával významnou funkci dvorního sudího. Ve druhé polovině 16. století byl hrad přestavěn na zámek v renesančním stylu.

Pro Jana Zbyňka Zajíce, dalšího z hazmburského rodu, to však bylo velké sousto. Přestavbou se značně zadlužil a byl nucen renesanční zámek prodat. Zajícové tedy Budyni vlastnili do roku 1613. Poté se novým majitelem stal Adam Šternberk, jenž sloučil do jednoho panství Budyni a sousední Libochovice.