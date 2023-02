Táborské Muzeum čokolády a marcipánu potěší děti i dospělé

Jako první navštívíme sál, který nás zavede zpět do historie. Dozvíme se podrobnosti o tom, jak se čokoláda pěstuje, dováží do Evropy a dále zpracovává. Také to, že prvními pěstiteli kakaovníku byli Olmékové žijící na území dnešního Mexika před třemi tisíci lety. První, kdo však z kakaových bobů uvařil hořkou tekutinu, byli Mayové ve 4. století našeho letopočtu.