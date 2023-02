Do Lipnice za Haškem. Autor Švejka letos slaví dvě kulatá výročí

Tradice letních festivalů satiry a humoru Haškova Lipnice, které se pravidelně konaly od konce padesátých let minulého století, už v poslední době sice upadá, po stopách autora slavného Švejka se však nepřestávají vydávat nadšenci z různých koutů světa. Mnozí z nich znají z knihy, jejíž podstatná část vznikla právě tady, nazpaměť celé pasáže.

Ke dvěma letošním kulatým výročím – třetího ledna uplynulo sto let od spisovatelovy smrti a třicátého dubna by oslavil sto čtyřicáté narozeniny – připravuje město několik speciálních akcí. V Haškově domku chce také představit nově zrekonstruovanou kuchyň. Té budou dominovat stará kachlová kamna. Objekt pod lipnickým hradem, který si spisovatel pořídil z honorářů za první, sešitová vydání Švejka, slouží od roku 1959 jako památník.

„Kdybyste o Haškovi vůbec nic nevěděli, prošli si expozici a něco si z ní zapamatovali, budete docela dobrými odborníky na jeho krátký, ale bohatý život,“ říká náš průvodce Marek Hanzlík, když vstupujeme do horní části objektu. Ta je plná informací o Haškovi a ukázek jeho tvorby. Najdete tu Švejka přeloženého do čínštiny, svahilštiny či finštiny i obálku jeho prvního českého vydání.

Co se týká životopisu, spíše než textem se ho Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, které je autorem expozice, snaží představit formou fotografií, dobového tisku, dokumentů i obrázků akademického malíře Jaroslava Panušky (1872–1958), který svého kumpána a pražského bouřliváka v srpnu 1923 na Vysočinu přivedl. Pověstnou se stala už jejich asi osmikilometrová pěší cesta ze Světlé nad Sázavou.

Hašek se narodil do rodiny profesora matematiky, po studiích na obchodní akademii pracoval jako úředník v bance. Po necelém roce místo opustil a čtyři roky se toulal po střední Evropě a Balkáně. Po návratu se stal známým anarchistou a bohémem, živil se satirickými příspěvky pro nejrůznější noviny a časopisy.

Počátkem roku 1915 byl povolán do rakouské armády. Na ruské frontě se nechal zajmout protivníkem a stal se českým legionářem.

O dva roky později vstoupil do Rudé armády, za což na něj Češi vydali zatykač pro velezradu. V Rusku kvůli tomu zůstal další dva roky.

„Zpíval, pil a nadával,“ vzpomínal spisovatel Artur Longen, který za svým přítelem později jezdil do Lipnice. Válečné zážitky Hašek zúročil v postavě Švejka, hospodského anarchisty, který se stejně jako jeho duchovní otec dostal do soukolí dějin. Podle Šury Hašek o jednom z nejčtenějších děl české literatury ve světě prohlásil: „Vysměju se všem těm pitomcům a zároveň ukážu, jaká je naše povaha a co dokáže.“