Klokotský klášter se studánkou a léčivým pramenem je místem zjevení Panny Marie

Původní klokotský kostelík stával zřejmě v blízkosti dřevěné tvrze Vítka z Klokot (1220-1265). Mimo to na Klokotské hoře vyvěral již ve středověku léčivý pramen, kvůli kterému do těchto míst putovalo mnoho lidí, a to nejen místních, ale i ze zahraničí.