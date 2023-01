Zimní Kutnou Horou za skvostnou architekturou i tajemnými příběhy

Staré město nabízí nejen architektonické skvosty, ale i tajemné příběhy. Během procházky by vás nejspíš nepřekvapilo, kdyby od Mědínků, kdysi slavné hospody, nyní hotelu, vyšel oddaný Čech, básník a rebel Mikuláš Dačický z Heslova, kterého ve filmu Cech panen kutnohorských skvěle ztvárnil Zdeněk Štěpánek. Za návštěvu stojí Kutná Hora v kterémkoli ročním období, zvláštní kouzlo nabízí i v zimních měsících, mimo tzv. turistickou sezonu.

Odkud začnete, je v podstatě jedno. Záleží, kde se vám podaří zaparkovat nebo od jakého spoje do historického centra přicházíte. Vezměme to třeba od symbolu města – chrámu svaté Barbory, který patří k evropským architektonickým klenotům, srovnávaným s pařížským Notre-Damem. Zasvěcen je patronce havířů.

Výstavba probíhala téměř dvě staletí, přerušily ji husitské války a požáry. Stavbu započal architekt Petr Parléř, pokračovali Matěj Rejsek, Benedikt Rejt a dokončili ji Josef Mocker a Ludvík Lábler; co jméno, to stavitelský pojem.

Do současné podoby byla podle původních plánů dokončena až na přelomu 19. a 20. století. V tom minulém došlo k mnoha opravám, které jsou vzhledem k pískovci, z něhož je chrám postaven, nekonečné. Chrám sv. Barbory ale postihl podobný osud jako například pražské kostely Panny Marie Sněžné nebo Panny Marie pod řetězem. Také měly být větší než katedrála svatých Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, ale nejsou.

Práce na kutnohorském klenotu byly definitivně přerušeny v polovině šestnáctého století. Došly peníze, a to i v bohaté Kutné Hoře, a tak jedna strana byla provizorně zazděna, leč k pokračování už nedošlo. Kráse chrámu to ale neublížilo. Dokončen byl v gotickém či spíše novogotickém slohu, interiér však nese i stopy baroka.

Unikátní jsou především malby, a to jak ty s tematikou havířskou nebo ražby mincí, tak i biblické, jako například příchod Královny ze Sáby ke králi Šalamounovi, která zdobí Smíškovskou kapli. Určitě stojí za to, posadit se, vzhlédnout ke klenbě a prohlédnout si i bohaté skleněné vitráže v oknech.

Krásná je i výzdoba exteriéru, především sochy, ale také chrliče z okapů. Třináct barokních sousoší světců lemuje Barborskou ulici, po níž dojdete kolem historické kaple Božího těla na vyhlídkovou terasu. Cestou minete Jezuitskou kolej, kde sídlí Galerie Středočeského kraje. Z ochozů cesty je krásný pohled na staré město i údolí Vrchlice, a dokonce tu lze koupit víno z místních vinohradů a sklepů. Barborskou ulicí se dostanete do širšího historického centra města.

Po pár stech metrech přijdete až k Hrádku, kde sídlí České muzeum stříbra. Bývalá tvrz sloužila různým účelům, i jako škola. Dnes tu je rozsáhlá expozice, která přibližuje prakticky vše, co lze říci o stříbře a jeho cestě od rudy po minci. Však také ve středověku produkovala Kutná Hora třetinu evropského stříbra.

Prohlédnout si můžete i velký těžní stroj, který fungoval na jeden koňský pohon, podíváte se i do podzemí a uvidíte, jaká dřina byla špatně placená horničina. Ale dozvíte se také a uvidíte, jak žila měšťanská rodina, a v zahradě Hrádku zase, jak ta havířská. Byl to obrovský rozdíl. To vše obsahují dva prohlídkové okruhy.