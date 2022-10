Průhonický park: Světový unikát nedaleko Prahy

„Oba Arnoštovi rodiče byli umělecky nadaní, do Čech pod Kosířem pozvali i malíře Josefa Mánesa, jenž tam jezdil více než dvacet let. Mladý Arnošt Emanuel od něj získával znalosti o kompozici či barevnosti,“ pokračuje náš doprovod. Jak brzy uvidíme, tyto vědomosti bohatě využil i při tvorbě Průhonického parku.

„Nejdříve bydleli v Trmicích, ale když se Arnošt Emanuel zajel podívat do Průhonic, učarovaly mu na první pohled. V té době to bylo zanedbané panství, zámek měl ještě klasicistní podobu, byly zde hospodářské budovy a jen malý anglický park. Rozhodl se proto pustit do práce a vše přestavět,“ popisuje průvodkyně. V Průhonicích nakonec zámecký pán Arnošt Emanuel žil a tvořil jednapadesát let.