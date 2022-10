Malebné Horažďovice lákají na perly i bájnou horu Prácheň

Z náměstí se kolem kostela sv. Petra a Pavla můžete vydat na břeh Mlýnského náhonu, podél něhož se dostanete k zámku. V původně renesančním objektu, který byl přestavěn do barokní podoby, se dnes nachází městské muzeum s několika expozicemi. Kromě těch o historii města, tradičních řemeslech a prácheňských marionetách se můžete seznámit s tím nejcennějším, co Horažďovice a jejich okolí v minulých staletích proslavilo, a to je těžba minerálů, rýžování zlata a chov perlorodek.

Kromě rýžování zlata, s nímž začali už Keltové, proslula Otava výskytem perlorodek. Nejstarší zmínka o nich pochází z roku 1418, kdy ji do soupisu rodového majetku zařadili Rožmberkové. Kvůli velkému suchu v Otavě se v Horažďovicích v roce 1775 začalo s chovem perlorodek, a to ve zmíněném Mlýnském náhonu, kam bylo přeneseno dvanáct tisíc škeblí. Na počátku 19. století se chov rozšířil o produktivnější druhy z Nizozemska.

Perlorodky se dožívají až sto padesáti let. Od osmdesátých let minulého století probíhá pokus o jejich návrat do Otavy, kde se kvalita vody na začátku nového tisíciletí významně zlepšila. Na horních tocích řek by se perlorodkám mělo dařit, protože k životu potřebují chladnou a čistou vodu.