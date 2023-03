Hrádek u Nechanic vstupuje do nové návštěvnické sezony ve znamení rodu Harrachů

Již počátkem roku byl rod prezentován ve městě, jež nese jejich jméno, v Harrachově a jeho sklárnách, neboť se významně zapsal i do dějin sklářství.

Po jeho smrti vyrazil zpět do Anglie jako bohatý dědic a nechal si vypracovat projekt zámku s 90 místnostmi. Některé z nich se nyní opravují a upravují, v minulých časech tu sídlila expozice s námětem osvobození východních Čech Rudou armádou.

Obnova části vybraných hostinských pokojů v 1. patře západního křídla se provádí podle akvarelů a zámecké kroniky. Národní památkový ústav, v jehož gesci zámek je, se snaží na objektech „odbourat“ muzeálnost prohlídek, chce jim vrátit živost, pocit, že si prohlížíte místnosti, z nichž právě obyvatelé na skok odešli a brzy se zase vrátí. Nemá to být jen o depozitních prostorách, hrady a zámky mají navozovat atmosféru normálního života.

Zámek si nechal postavit po návratu z Anglie hrabě František Arnošt podle projektu Edwarda Bucktona Lamba. Stavbu svěřil vídeňskému architektovi Karlu Fischerovi, jenž měl vystudovanou alžbětinskou architekturu v Londýně, takže přesně věděl, co od něho Harrach požaduje. Stavělo se v letech 1841 až 1854.

Při prohlídce monumentálního, ale velmi útulného sídla, se s rodovou historií seznámíte dopodrobna. Česká část rodu si musela na vzestup dlouho počkat, do hraběcího stavu byli povýšeni až v 18. století, rakouská větev se dala do služeb habsburského dvora a společensky raketově stoupala.

Areál v Kuksu nabízí do nové sezony pravidelnou projekci málo známého dokumentu ze 70. let minulého století o životě v hospitálu. Otevře se kávový koutek s posezením v bylinkářské zahradě, do října bude nově zpřístupněné sklepení. Zde se připravuje výstava Konojedská preludia, věnuje se nádherně obnovovanému klášteru servitů v Konojedech na Litoměřicku.