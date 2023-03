Téměř neznámou Zásadku vlastnil i jeden z popravených vůdců stavovského povstání

Není moc navštěvována, jezdí sem hlavně turisti z regionu, kteří vědí, že výlet do tohoto pozapomenutého místa stojí za to.

Vystoupal jsem k ruině po přejití soukromého pozemku místního zemědělce, protože tudy vede turistická značka, poté už to jde podle potůčku s několika vodopády do nepříliš strmého kopce. Před hradem je jakési přírodní „hrací místo“, ale také tu najdete žabí jezírko, broukoviště, ježkoviště, příbytek pro čmeláky, zkrátka pohodový plac.

Tenkrát ještě byla krajina idylická, těžko říci, zda pod zámkem stál most klenoucí se přes Jizeru. Každopádně asi stálo za to pro Václava Budovce z Budova, sezením na nedalekém Mnichově Hradišti, aby nemovitost získal a nechal ji přestavět na letní sídlo.

Budovec se účastnil druhé pražské defenestrace, ale pasivně, jen přihlížel. Po porážce stavovského vojska roku 1620 na Bílé hoře odjel s rodinou do emigrace, ale vrátil se do Prahy, aby střežil korunovační klenoty. Jeho palác na Starém Městě naproti Týnu mezitím vydrancovala vítězná vojska. Budovec byl odsouzen k trestu smrti, vězněn byl v Bílé věži na Pražském hradě.

Nejvíce ukořistil Valdštejn, který po Budovcovi získal i Mnichovo Hradiště se Zásadkou. Kdo šel s Habsburky, ten se napakoval, včetně církve. Valdštejn hlavně vydělal na nejbohatším českém rodu Smiřických, z dalších kořistníků to byli Trčkové z Lípy, Černínové z Chudenic, Martinicové, Lobkovicové. Moravu ovládli Ditrichštejnové a Lichtenštejnové. Do království se dostala i cizí šlechta, další porcování území nastalo po zavraždění Valdštejna a jeho důstojníků v Chebu.

Na jedné ze stěn kostela je v kameni vytesána ženská hlava, prý se k ní vztahuje pověst o dceři paši, která se zamilovala do křesťanského zajatce. Tím měl být rytíř ze Zásadky, jenž odjel bojovat proti Turkům. Holčina se do něho zamilovala a on ji přemluvil k útěku do Čech. Otec paša je všude hledal, až dojel do Zásadky, kterou hodlal zničit, ale najednou z pevnostní brány vyběhl kluk, jasný pašův vnuk. I rozbušilo se srdce zatvrzelé a prý nechal na dobrý konec vystavět kostel.