Svérázné Bordeaux zaujme nejen milovníky vína a památek

Dříve než památky proslavilo zdejší oblast vinařství. Vína, zde vypěstovaná, postupně získávala slávu už v době, kdy se začal psát náš letopočet. Mohou za to Římané, kteří tu jako první píchli rostlinky vinné révy do země, a ty se jim bohatě odvděčily. Na lahodném moku si pochutnávali nejen římští vojáci, ale i občané v Galii, Británii či v Pompejích, kde se našly amfory, které zmiňují víno z Bordeaux.

Latinský poeta Ausonius byl rubínovým nápojem tak nadšený, že se pranic netajil tím, že za inspirací jeho básnického střeva stojí právě on. Mistři vinaři za ta léta zdokonalili svůj um natolik, že jejich výpěstky patří mezi ty nejlepší na světě. Říká se, že zdejší vína jsou tak lahodná, že uvolní i ten nejtvrdší horní ret.

Koncentrace historických památek je v samotném Bordeaux tak vysoká, že ji ve Francii trumfne jen Paříž. Nenajdete tu žádný mrakodrap, zato starobylé budovy se vůbec nesnažte spočítat. Nejfotografovanějším místem ve městě je bezpochyby náměstí Place de la Bourse. S jeho výstavbou se sice trochu loudali, ale nutno říci, že za těch čtyřicet pět let práce vybudovali snad nejkrásnější památku ve městě.

Pokud tu krásu potřebujete rozchodit, stačí udělat čelem vzad a pokračovat po několikakilometrové promenádě podél řeky Garonny směrem k vinařskému svatostánku, hypermodernímu muzeu La Cité du Vin. Je to zatím nejúžasnější interaktivní expozice, kterou jsem kdy navštívila. Budova svým tvarem zvenku připomíná pohyb vína při nalévání do sklenice. Vevnitř na vás čeká celá dvacítka tematických prostor, ve kterých objevíte víno ve všech jeho podobách a samozřejmě ho také ochutnáte. Program tvoří například slepé degustace či hra s vůněmi.

Kvůli přestavbě kostela ale bylo potřeba těla exhumovat. V novinovém článku ze 3. února 1875 se píše, že země kolem kostela musí obsahovat něco antiseptického, protože se zdejší těla, pohřbená v průběhu věků, proměnila na mumie. Nikdo si dodnes nedokáže vysvětlit, jak je to možné, protože stovky dalších těl pohřbených opodál prostě shnily.

Místo, aby nebožtíky po renovaci důstojně pohřbili zpátky, rozmístili je hezky vzpřímeně do řady podél kruhové zdi. Stejnou slávu jako mrtvoly si vysloužil i místní průvodce. Traduje se o něm, že to byl drsný chlapík, který je jednu po druhé obcházel se svíčkou na tyči a okázale bušil do jejich těl, aby ukázal, že jsou dokonale zachovalá.