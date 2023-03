Středověký Rothenburg vytvořil kulisu mnoha filmům

Stačí se vrátit třeba jen o necelých osmdesát let zpět, kdy ke konci druhé světové války americké letectvo vybombardovalo východní část města. Nad nedalekým skladištěm ropy v obci Ebrach byla tehdy mlha, a tak se strategicky nevýznamný Rothenburg stal náhradním cílem. Pumy poškodily nebo zničily sedmdesát procent východní části města. Rozhodující památky zůstaly naštěstí nepoškozené.

Město zažilo největší rozkvět ve středověku. Stalo se křižovatkou obchodních cest. Nikdy se ale úplně nevzpamatovalo z následků třicetileté války a z toho, že důležité obchodní stezky začaly vést jinudy. Ztratilo na významu a na víc než dvě stě let se tu čas jako by zastavil. Zřejmě i díky tomu si zachovalo svou středověkou tvář.

Tato nevýhoda se proměnila ve výhodu v průběhu devatenáctého století, kdy o něm začal psát novinář a kulturní historik Wilhelm Heinrich Riehl. Právě on objevil znovu Rothenburg pro turisty z Německa, ale také z Anglie, Francie a dalších zemí. K zájmu lidí přispěli i romantičtí malíři, kteří malebné město nad zeleným údolím s vinicemi a nad potokem Herrenmühle rádi malovali. Jejich krajiny měly navíc úspěch.

Jedna z bran do města

Podle legendy řekl generál starostovi roku 1631, že poražené město nevypálí a jeho obyvatele nepobije, když dokáže vypít na jeden zátah džbán s víc než třemi litry vína. Starosta to dokázal a město tak prý zachránil. Tato historka je podle všeho vymyšlená. Neuvádí ji žádný z věrohodných pramenů, které jinak popisují okupaci města Tillyho vojsky docela přesně. To ale místním vůbec nevadí, každý rok si připomínají tuto událost na festivalu nazvaném Mistrovské pití.

Vystoupali jsme po schodišti na hradby a vydali se po zastřešené kamenné cestě s dřevěným zábradlím. Středověké opevnění měří kolem čtyř kilometrů a obejdete po něm větší část města. Z hradeb je hezký pohled na střechy hrázděných domů, na chrámy, věže ve hradební zdi i na vstupní brány do města. Ale také na upravené zahrady a dvorky zdejších lidí. Úplně nejkrásnější je ovšem vyhlídka z vrcholu radniční věže. Vidíte z ní celé město i mírně zvlněnou krajinu, která ho obklopuje.

Impozantní kostel sv. Jakuba dokládá někdejší bohatství Rothenburgu. A je asi jediným gotickým kostelem na světě, kterým vede průjezd, navíc se stylovým lomeným obloukem. Vznikl podle všeho kvůli nedostatku místa. Dnes jím neprojíždějí povozy, ale auta. Zaujal mě také vyřezávaný oltář zachycující výjevy z Kristova života. Líbilo se mi, že si pro Ježíše nepřišli římští legionáři, ale rothenburští strážní, a z nebe místo many nebeské padaly místní preclíky.

V pekařství a kavárně Friedel nám současný majitel vysvětlil, jak vzniká další místní specialita: sněhová koule. Vyrábí se z pruhů lehce sladkého těsta svinutých do sebe a stlačených do tvaru větší koule. Jak, to nám ukázal. Těsto, které se usmaží v oleji, pak můžete z koule ulupovat. Má chuť vánočního pečiva.