Brána do Saského Švýcarska. V Pirně se snoubí historie s přírodou

Brána do Saského Švýcarska obklopená přírodou nabízí procházky malebným centrem i podél řeky, výhledy z terasovitých zahrad bývalé středověké pevnosti či prohlídku „kliniky“, v níž si nacisté počátkem čtyřicátých let minulého století vyzkoušeli metody masového zabíjení, které následně zavedli v Osvětimi. Částí města prochází Labská cyklostezka a Malerweg, nejkrásnější turistická cesta pro pěší v Sasku. Na řece si dopřejete tematickou projížďku nebo můžete lodí vyrazit třeba do Drážďan.