Slavná švédská válečná loď Vasa praská, muzeum chystá výměnu podpůrné konstrukce

Podle Magnuse Olofssona z muzea však nyní dřevo lodi začíná praskat. „Už teď je v lodi hodně puklin a my nechceme, aby vznikaly další. Loď by se nakonec rozpadla,“ prohlásil.

Oprava by měla začít na jaře, a to za provozu muzea. „Je to velký úkol. Čtyři roky jsme prováděli průzkum, abychom rozhodli, jak k rekonstrukci přistoupit. Nyní začneme se samotnou stavbou, která potrvá rovněž čtyři roky,“ řekl Olofsson. Podle listu The Guardian vědci své plány testovali na modelech plavidla ve skutečné velikosti, aby si byli jistí, že vše bude fungovat podle jejich představ.