Místo slunečných Baham studená Kanada. Pasažéry výletní lodi rozezlila změna itineráře

Pasažéři výletní lodi MSC Cruise Meraviglia doufali, že v těchto dnech utečou před nevlídným zimním počasím na Bahamy. Jejich plavidlo však muselo na poslední chvíli změnit plány a místo tropického karibského ráje tak cestující zamířili do Bostonu, odkud pokračují do Maine a Kanady, aby se poté vrátili zpět do nástupního New Yorku.

Foto: Profimedia.cz Plavba se uskutečnila na výletní lodi MSC Cruise Meraviglia.