Ve Švédsku se otevřel nejstudenější hotel světa. U topení se v něm nezahřejete

Vizuálním pojítkem pro jednotlivá apartmá jsou letos pohádky, příroda i kulturní tradice. Hosté tu najdou například místnost, která je poctou skandinávskému zimnímu slunovratu a pohanským kostýmům, v jiných pokojích nechybí trollové, víly či bohyně čokolády, uvádí magazín Time Out .

V hotelu panuje teplota kolem minus pěti stupňů Celsia. Komu by to připadalo na mrazivé Laponsko nedostatečné, může se ještě zchladit nápojem v místním ledovém baru. V samotných apartmá pak zimomřivější návštěvníky zahřejí deky a kožešiny, stěžejní je hlavně vhodný oděv.

Pobyt v nejstudenějším hotelu světa nevyjde nikterak levně. Tři noci stojí kolem 845 eur, což je přes 20 tisíc korun. Jako každý rok bude Icehotel, na jehož stavbu se využívá led z nedaleké řeky Torne, otevřen zhruba do jara, dokud to teploty dovolí. Zájemci by proto neměli příliš dlouho s návštěvou otálet.