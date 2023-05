Nice: Po čertech příjemný víkend v zátoce Andělů

Jenže místo hřejivého slunce se dočkal jen zatažené oblohy a deště. Pršelo tu s přestávkami déle než týden. Matisse se rozhodl, že se vrátí domů. Když si ráno otevřel okno otočené k tržnici, aby se před cestou nasnídal, užasl. Na azurovém nebi vycházelo slunce. Měl pocit, jako by se všechny barvy venku rozsvítily a rozechvěl se vzduch. Ten obraz ho uchvátil natolik, že v Nice zůstal do konce života. Dnes už je dávno mrtvý, ale zdejší barvy a slunce okouzlují návštěvníky města dodnes.

Pokud budete mít možnost do hotelu nahlédnout, udělejte to. Ale počítejte s tím, že v ležérním plážovém oblečení vás dovnitř nejspíš nepustí. Kuriózní je, že hotel založil Henri Négresco, syn hospodského z vesničky u Bukurešti, díky svým známostem v těch nejvyšších kruzích, které si udělal v jednom podniku v Monaku.

Pokud se restauraci rozhodnete navštívit, nenechte se zaskočit jejím skoro až tuctovým vzhledem. Zaskočit se nechte spíše cenami. Ke konci minulého roku se většina z nich pohybovala od 13 do 21 eur, což jsou ceny běžné restaurace. Dražší byla jen 3 z 16 nabízených jídel. Při pohledu na ně a na hodně obyčejný vzhled jsem nemohl uvěřit, že podnik, který doporučuje michelinský průvodce i Gault Millau, může být cenově tak dostupný. Cedule u vchodu to ale potvrzovaly jasně. Navíc má příznivé hodnocení i na Tripadvisoru.

Chagall se narodil na začátku 20. století v židovské komunitě v běloruském městečku Vitebsk. Díky talentu i houževnosti se dostal do Petrohradu a pak také do Paříže, mezi malířskou avantgardu. Co všechno přitom musel překonat, to můžeme jenom tušit z detailů, jako bylo třeba povolení, bez kterého nesměl tento žid vkročit do Petrohradu. A když nebylo vše podle představ carské policie, putoval krátce i do vězení.