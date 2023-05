Růžový Toulouse. Cestování časem i výlet na Měsíc

Tradiční používání cihel je v této části země od římských dob dokonce uznávané jako místní řemeslo. Zdejší jíl využívaný na jejich výrobu obsahuje méně oxidu železa, proto mají cihly krásnou růžovou barvu místo klasické červené, jak ji všichni známe. Když se do nich ale opře odpolední slunce, dostane celé město červánkový nádech.

Během procházky si jistě všimnete, že některé domy jsou světlejší než jiné. Je to dané tím, že se v devatenáctém století do hlíny přidávala křída. Dělalo se to, protože ulice nebyly v noci dostatečně osvětlené a od světlejších ploch se jak známo lépe odráží světlo. Proto bylo potřeba vytvořit světlejší cihlu.