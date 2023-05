Lety balonem do stratosféry lákají turisty na michelinskou kuchyni. Za 120 tisíc eur

Příští rok by měly do stratosféry vzletět první turistické balony francouzské společnosti Zephalto. Ta chce klienty vozit do zhruba 25 kilometrů, což sice ještě zdaleka není hranice vesmíru, ale už z této výšky lze spatřit zakřivení Země. Zážitek za zhruba 120 tisíc eur (2,8 milionu korun) má umocnit michelinská kuchyně.

Foto: Profimedia.cz První pasažéři by se do stratosféry měli vypravit koncem příštího roku

Článek Společnost založená bývalým letovým dispečerem Vincentem Farretem d’Astièsem aktuálně nabízí placené rezervační lístky za 10 tisíc eur (234 tisíc). Ty mají následně držitelům zaručit místa v kapsli, kterou do stratosféry vynese futuristicky vyhlížející balon. Firma Zephalto pro server CNN uvedla, že první lety, které se mají uskutečnit koncem příštího roku až do poloviny roku 2025, jsou už naplněné, společnost proto do prodeje uvolní rezervace na dalších šest měsíců. Balon, nazvaný Celeste, pojme při jednom letu šest pasažérů a dva piloty. Podle d’Astièse bude hlavním tahákem výhled na planetu, luxusní bude ale také nabídka nápojů a jídla. Firma slibuje michelinské stolování ve velmi stylovém prostředí, navíc s komfortem silné gravitace. Šéfkuchaři se budou točit Jména šéfkuchařů zatím společnost neoznámila, podle d’Astièse by se však měla známá jména gastronomického světa střídat. Mistři kuchyně by pak měli zcela svobodnou volbu v tom, co budou hostům servírovat za pokrmy, uvádí CNN. Společnost provedla zatím tři testy balonu, letos chce podniknout další, během nějž by měl stroj absolvovat celou cestu. Zephalto na projektu úzce spolupracuje s francouzskou vesmírnou agenturou nebo firmou Airbus, balony budou muset získat stejný certifikát od Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví jako kterákoli komerční aerolinie. Prozatím by lety měly startovat přímo z Francie, d’Astiès nicméně doufá, že se mu podaří prorazit globálně a umožnit nástup pasažérů i na jiných místech planety. Zephalto přitom není jediná společnost, která lety balonem do stratosféry plánuje. Druhým výrazným zástupcem je floridská firma Space Perspective. Japonská firma chce turisty vysílat do stratosféry balonem Cestování Takhle má vypadat první turistický salonek ve vesmíru Cestování